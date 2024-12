Manisa’da 8 yıl önce görev yaptığı okuluna kütüphane kazandırmak amacıyla “Kitap Kumbaram” projesini hayata geçiren Türkçe Öğretmeni Gönül Kovan Gürakan, 8 yılda 17. kütüphaneye ulaştı.

Türkçe öğretmeni Gönül Kovan Gürakan’ın projesi ‘Kitap Kumbaram’ Türkiye’nin birçok şehrine 3-4 bin kitaptan oluşan kütüphane kazandırdı. Projenin 17. kütüphanesinin açılışı Şanlıurfa Karaköprü Şehit Mustafa Direkli Ortaokulu’nda yapıldı. 4 bin kitabın yer aldığı kütüphane düzenlenen törenle açıldı. Kitap Kumbaram projesinin nasıl başladığını anlaran Gönül Kovan Gürakan, “Görev yaptığım okulumda bir kütüphaneye ihtiyaç vardı. Kendi ihtiyacımızdan dolayı ortaya çıkan bir proje diyebiliriz. Ne yapabiliriz diye düşünürken aklımıza kumbara geldi. Kocaman bir kumbaraya benzer bir kutu hazırladık. Görünür bir yerde okulumuzun koridoruna koyalım, herkes kitaplarını okudukça oraya atsın, biriksin. Kitaplar biriktirdikten sonra kütüphaneye katkı sağlamış oluruz diye düşündük. Projemiz bu şekilde başladı ama bu kadar büyüyeceğini, çok sayıda kitap toplanacağını düşünemezdim. Kitaplar biriktikçe 1, 3, 5 derken bir baktık kumbaramız doldu taştı. Böylece okulumuzun kütüphanesine yetecek kadar kitaplarımız oldu. Çocuklarda kitap sevgisini gördüm. Paylaşmanın mutluluğunu gördüm. Okulumuzun kütüphanesine katkı sağladığımıza göre başka okullarda da kütüphanelere ihtiyaç olduğunu düşündüm. Sonra Manisa’nın köy okullarına veya merkezde olup dezavantajlı durumda olan okullar olabilir, kütüphanesi vardır ama kitapları yoktur. Bu şekilde o okullara ulaşmak amacıyla projeyi geliştirdik. Manisa’da 7 okulla başladık. Bu proje daha da güçlensin, başka başka illerde başka öğretmenlerle de daha fazla güçlenip daha fazla okula ulaşmak istedim. Projeyi Türkiye geneline yaymaya başladım. Türkiye’nin bütün bölgelerinde “Kitap Kumbaram Kütüphaneleri” açılmaya başladı” dedi.

Bir Türkçe öğretmeni olarak kitap okumanın, kütüphanenin öğrenciler için önemini ele alan Gönül Kovan Gürakan, çocukların kitaplara kolaylıkla ulaşabilmesi açısından kütüphanelerin olmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Gönül Kovan Gürakan, “İl merkezinde yaşayan öğrencilerin genelde kütüphaneleri olabiliyor, kütüphane yoksa bile il halk kütüphanesi var, oraya gidip faydalananlar var. Bu gerçekten çok önemli. Her okulumuzda veya her evde kütüphanenin olması çok kıymetlidir. Çocuklar kitaba kolaylıkla ulaşabilmeli” diye konuştu.

Yılda ortalama her dönem bir tane olmak üzere iki kütüphaneyi hayata geçirdiklerini belirten Gönül Kovan Gürakan, her kütüphanede ortalama 3-4 bin kitabın bulunduğunu kaydetti. Gürakan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Raflarımız dolu dolu kütüphaneler açıyoruz. Manisa’da başladığım projede 7 kütüphane açtım. Sonra bu proje Türkiye geneline yayıldı. Ege Bölgesinde Manisa ve Uşak’ta, Marmara Bölgesinde Bursa’ya, Karadeniz Bölgesinde Düzce’ye, İç Anadolu Bölgesi’nde Konya ve Ankara’ya kütüphane kazandırdık. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Van ve Ağrı, Akdeniz Bölgesi’nde Hatay, Güneydoğu’da Batman’da 16 kütüphanenin açılışını gerçekleştirdik. 17. kütüphaneyi ise yine Güneydoğu’da Şanlıurfa ilçesinde Karaköprü Şehit Mustafa Direkli Ortaokulu’nda hayata geçirdik. Bütün kütüphanelerini açılışına bizzat katılıyorum. Kütüphanelerin hayata geçmesinde destek olan öğretmenlerimize, velilerimize, öğrencilerimize, Şehitler Ortaokulu yönetimine, amirlerime, il ve ilçe milli eğitim müdürlerimize, personellerine, arkadaşlarımıza, çocuklarıma ve her zaman yanımda olan eşime çok teşekkür ediyorum. E-Twinning Projelerine başvurdum, öğretmenlere yazdım onlar gönüllü oldu. Birçok şehirden gönül veren öğretmenlerimiz oldu”

8 yıldır devam eden proje kapsamında çok önemli geri dönüşler aldığını ifade eden Gürakan, öğrencilerin daha fazla kitap okuduğunu, bu durumun hem akademik ve hem de sosyal yaşantılarına büyük katkı sağladığını açıkladı. Gürakan, “Damlaya damlaya göl olur. Kumbarada yer alan her kitap bizim için çok önemlidir. Kitap konusunda destek olmak isteyen varsa onlara yardımcı olabilirler. Türkiye’nin her yerinden destek bekliyorum. Bize gelen her kitap elbette ulaşması gereken yere ulaşıyor. Tek bir kitaba bile ihtiyacımız var. Kitap konusunda yardımcı olmak isteyenler bana okulumdan, sosyal medyadan ulaşabilirler. Destek olan herkese kütüphanelere ve kitaplara kavuşan, onları okuyan öğrenciler adına teşekkür ediyorum” dedi.