Van’ın Edremit ilçesindeki Salih Yıldız Ortaokulu Rehberlik Öğretmeni Erkan Görmüş, kurduğu ‘Kitap Kaşifleri Kulübü’ ile minik öğrencilere okuma kültürünü aşılayıp farklı bakış açısı yakalamalarını amaçlıyor.

Kitap Kaşifleri Kulübünde ilk olarak 11-13 yaşındaki 20 öğrenciyle kitap okumaya başladıklarına dikkat çeken Görmüş, "Her ay bir çocuk kitabı belirliyoruz. Bu kitabımızı da sonraki ayın ilk haftasında okul saati dışında belirlediğimiz bir gün ve saatte tahlilini yapıyoruz. Okulumuzda benimle birlikte Türkçe öğretmenimiz Nazlı Serdar Taş moderatörlük yapıyor. Kitap üzerine sohbeti daha çok öğrenciler kendi aralarında beyin fırtınası yaparak değerlendiriyor. Bu çalışmadaki amacımız, öğrencilerin kitap okumaya ilgilerini artırmak ve tahlil yaparak farklı bakış açısı fark etmelerini sağlamaktır" dedi.

Kulübe katılan öğrenciler ise çok güzel bir uygulama olduğunu belirterek, arkadaşlarının da bu tür bir okuma faaliyetine katılmasını tavsiye ettiler.