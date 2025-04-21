Erzurum’un İspir ilçesinde ayı ailesi görüntülendi.

Erzurum’un İspir ilçesinde yaşayan Dağların Oğlu lakabıyla bilinen profesyonel dağcı Bülent Erkan, geçtiğimiz günlerde görüntülediği ayı yavrusunu bu kez ailesiyle birlikte görüntülemeyi başardı. Bir süredir ayı anne ve 3 yavrusunu gözlemleyen Erkan, uzun uğraşların ardından aileyi görüntüledi.

İspir ilçesinin doğa harikalarından Yedigöller bölgesinde kış uykusundan uyanan ayı ailesini takip eden Bülent Erkan daha sonra kayalık bölgede yabani keçileri de aynı karede görüntüledi.

Profesyonel dağcı Bülent Erkan, "Burada son olarak bir anne ve 3 yavruya denk geldim. Bugün de onların izini sürdüm. Sağlıklı ayı ailesi. Çok mutlu oldum. Bölgede çok ayı tespit ettim" diye konuştu.