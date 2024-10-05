Fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren Kahverengi Kokarca’ya karşı Giresun’un Tirebolu ilçesinde kış mücadelesi başladı. Havaların serinlemesi ile birlikte kapalı alanlara çekilen zararlıya karşı kimyasal ilaçlama çalışmaları hız kazandı.

Tirebolu Ziraat Odası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliği yaparak köylerden gelen ihbarlar doğrultusunda ilaçlama ekibi oluşturdu. İlk çalışma, ilçede Kahverengi Kokarca’nın yoğun görüldüğü Örenkaya köyünde gerçekleştirildi.

Tirebolu Ziraat Odası Başkanı Erim Yaman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Havaların soğumasıyla birlikte Kahverengi Kokarca kışlık alanlara çekilmeye başladı. Biz de Ziraat Odası olarak bir ekip kurarak, bu zararlıya karşı savaş başlattık. İlk olarak köylerimizde ilaçlama çalışmalarına başladık ve etkisi 15 gün sürecek etkili bir ilaç kullanıyoruz. Bu ilaç, evlerin dışına gelen kokarcaları öldürecek” dedi.

Yaman, ilerleyen dönemde valilik, İl Tarım Müdürlüğü ve kaymakamlıkla birlikte daha geniş kapsamlı bir çalışma yapılacağını belirterek, “İl genelinde koordinasyon kurulu oluşturularak zararlının yayılımının engellenmesi hedefleniyor. Ayrıca vatandaşların da zararlılarla mücadele konusunda duyarlı olmaları ve ekiplerle iş birliği yapmaları gerekiyor. İlaçlamaların, özellikle fındık üretimine zarar vermesi beklenen Kahverengi Kokarca’nın yoğun olduğu bölgelerde sürecek ve metruk binalarda da uygulanacak. Fındık bizim için vazgeçilmez, bu zararlının fındığımıza vereceği her türlü zararı bertaraf etmek için kararlıyız" diye konuştu.

Örenkaya Muhtarı Ali Kara ise "Kahverengi kokarcalar şu sıralar daha çok evlerin cam kenarlarında ve çatı altlarında kümeleniyor. Buralardan içeri girmeye çalışan kokarcalar kışı geçirmek için yer arıyor. Bilgi vermemiz üzerine Ziraat Odası ekibiyle gelerek ilaçlama çalışması başlattı" şeklinde konuştu.