Trakya’da kış aylarında yaşanan aşırı kuraklık bu sene de buğdayları vurdu. Yaşanan kuraklıkla beraber bazı cins buğdaylar başaklarını sökemedi. Bu yıl Trakya’da buğday için kalitede, üründe ve kilogramda kayıp yaşatması bekleniyor.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, "Aşırı sıcaklardan kaynaklanan sıkıntıları yaşıyoruz. Bazı cins buğdaylarımız başak sökemediler çok alçak kaldılar, önümüzdeki günlerde biçim başladığı zaman gerçeklerle yüzleşeceğiz" dedi.

Buğdaydaki sıkıntının devam ettiğini ifade eden Saylan, "Buğdayda büyük bir sıkıntımız var. Bildiğiniz gibi kış kurak geçti, istediğimiz zaman yağmur alamadık. Yine biz şanslı bölgelerde biriyiz. Ama bitkinin istediği zaman gelmeyen yağışlarla beraber şuanda tanelerde boşluk var. Aşırı sıcaklardan kaynaklanan sıkıntıları yaşıyoruz" diye konuştu.

Şaylan, bazı cins buğdayların başak sökemediğini belirterek biçim başladığında gerçeklerle yüzleşeceğini de söyledi.

Kalite ve verime değinen Başkan Şaylan, "Bu sene buğdayda istediğimiz verime ulaşamayacağız diye biliriz şuanda görüntü o. Son zamanlarda yağmurlar yağmasaydı gerçekten çok daha büyük bir sıkıntılar bizi bekliyordu. Ama son zamanlarda yağan yağmura rağmen kıştan gelen kuraklıklardan kaynaklı buğdayda bu sene kalite, üründe ve kilogramda kayıp yaşayacağız" ifadelerini kullandı.