Hakkari’de haziran ayında yağan kar, Sümbül Dağı’nı beyaza bürüdü.
Hakkari’de Kurban Bayramı öncesi kar sürprizi yaşandı. Akşam saatlerinde kent genelinde etkili olan sağanak, yüksek rakımlarda kara dönüştü. Kentin simgelerinden olan 3467 rakımlı Sümbül Dağı’nın zirvesi beyaza büründü. Özellikle dağın eteklerinde kar yağışı etkili olurken, zirve tamamen beyaz örtüyle kaplandı.
Yağışların ardından bölgede hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, kar etkileyici bir görüntü oluşturdu.
Kaynak: İHA