9 Mayıs Trafik Haftası çerçevesinde Cacabey Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerde vatandaşlara trafik bilinci aşılandı.

3-9 Mayıs Trafik Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Karayolları 61. Şube Şefliği tarafından Cacabey Meydanı’nda stantlar kuruldu. Kurulan stantlarda trafik güvenliği, kurallar ve teknolojik yenilikler vatandaşlara tanıtılırken; trafik bilgilendirme materyalleri, afişler, trafik levhaları ve uygulamalı tanıtımlar ilgi gördü. ASELSAN tarafından geliştirilen yüz tanıma teknolojisine sahip yerli üretim trafik kamerası sistemi de etkinlikte tanıtıldı. Alkollü sürücü simülasyonunda kullanılan özel gözlüklerle vatandaşlara 1 promil alkol almış bir sürücünün görüş açısı da aktarıldı. Uygulama; trafik bilincinin artırılması açısından dikkat çekti.

Trafik Haftası boyunca Cacabey Meydanı’nda vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları devam edecek.