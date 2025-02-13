Kırşehir’de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kırşehir Valiliği’nden yapılan açıklamada, buzlanma ve don olaylarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilerek, "Ekiplerimiz ana ve tali yollarda çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Ancak sürücülerimizin can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmalarını önemle istirham ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Alınan kararla birlikte Kırşehir genelindeki tüm okullarda 14 Şubat Cuma günü eğitime ara verilirken öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için ilgili birimlerin tedbirlerini sürdüreceği bildirildi.