Kırşehir’in Kaman ilçesinde motosikletleriyle çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen 3 sürücüye toplam 83 bin 989 lira idari para cezası uygulandı.

Kaman İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; ilçe çıkışı, köy bağlantı yolları ve köy içinde kasksız, plakasız ve abartı egzozlu motosikletlerle gürültü kirliliği yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti. Yapılan denetimlerde, Kurancılı köyü yakınlarında durdurulan 3 motosiklet üzerinde yapılan incelemede; sürücü belgesi bulunmayan Y.B., H.A.T. ve H.T. hakkında işlem yapıldı. Söz konusu kişilere toplam 83 bin 989 lira ceza kesildi.

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Eksiklikleri bulunan motosikletler, yediemin otoparkına çekildi. Denetim sırasında bir motosikletin şase numarasının kazındığı belirlenmesi üzerine motosiklet sürücüsü hakkında ’belgede sahtecilik’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA