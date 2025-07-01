Manisa Kadın İçin Girişim Derneği koordinasyonunda "Güçlü Kadın Güçlü Toplum" projesi kapsamında Manisa’nın kırsal bölgelerinde yaşayan kadınlara temel ilk yardım ve afet bilinci eğitimleri verildi.

Manisa Kadın İçin Girişim Derneğinin hazırladığı İç İşleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından hibelenen "Güçlü Kadın Güçlü Toplum" projesinin son faaliyeti Yunusemre Davutlar Mahallesi ilköğretim okulu bahçesinde yapıldı. Temel ilk yardım ve afet bilinci hakkında teorik ve pratik eğitimler verilen projede Kırsalda yaşayan kadınların bilinçlendirilmesi hedeflendi. Manisa AFAD, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin de destek verdiği projede Yunusemre Maldan, Pelitalan, Üçpınar, Sarma mahallelerinden faaliyetlere katılan kadınlara MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademisyenleri Prof. Dr. Emel Yılmaz, Dr. Öğretim Üyesi Senan Mutlu, Dr. Öğretim Üyesi Hülya Kızıl Toğaç tarafından temel ilk yardım bilinci eğitimi ve Doç. Dr. Şeyda Yıldırım tarafından aile içi iletişim semineri verildi.

Manisa AFAD Eğitmeni Meral Öztop tarafından Afet Bilinci Eğitimi verilen kadınlara faaliyet sonunda açık hava sineması gösterimi yapıldı. Patlamış mısır ve gazoz ile aile içi iletişim seminerinde anlatılan konuyla ilgili bir sinema filmi izletildi. AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı 7’den 70’e toplumun her kesiminde afetlere hazırlık eğitimleri vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

"Güçlü Kadın, Güçlü Toplum" projesi Davutlar mahallesinde yapılan eğitimle son buldu. Kadın İçin Girişim Derneğini Başkanı Gözde Gürbüz ile AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı’nın da katıldığı faaliyette MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Akademisyenleri Prof. Dr. Emel Yılmaz, Dr. Öğretim Üyesi Senan Mutlu, Dr. Öğretim Üyesi Hülya Kızıl Toğaç tarafından temel ilk yardım bilinci eğitimi ve Doç. Dr. Şeyda Yıldırım tarafından Aile İçi İletişim Semineri verildi. AFAD Eğitmeni Meral Öztop tarafından ise Afet Bilinci Eğitimi verildi.

AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı 7’den 70’e toplumun her kesiminde afetlere hazırlık eğitimleri vermeyi sürdürdüklerini belirterek "Bu projeyi iç işleri bakanlığının desteği ile yapıyoruz. Proje ortağımız MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi. Yuntdağı bölgesinde bulunan kırsal kesimdeki köylü kadınlarımıza afet farkındalık eğitimleri ve sağlıkla ilgili ilk yardım eğitimleri verip, kırsal kesimde bir müdahale gerektiren bir olay olduğunda müdahale ekipleri gelinceye kadar en azından kendi hayatlarını, çocuklarının hayatlarını, yakınlarının hayatlarını kurtarabilecek şekilde eğitimler veriyoruz" diye konuştu.

"Kadınların neler yapabileceğini öğretmeye çalıştık"

MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Yılmaz proje hakkında "Özellikle yabancı cisim aspirasyonlarında, boğazına herhangi bir şey kaçtığında nasıl müdahale edeceğiz, daha sonra kalp masajında ilk dakikadan itibaren ambulans gelene kadar nasıl bir müdahale yapacağımızı öğretmeye çalışacağız. Özellikle sağlığa erişimi daha kısıtlı kadınları bilinçlendirmeyi, güçlendirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Temel yaşam desteğini sağlamalarını öğreteceğiz"

MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sanem Mutlu ise "Biz bu projenin eğitim ayağındayız. Üniversitedeki hocalarımızla birlikte buradaki kadınların bilinçlenmesi amacıyla başlarına herhangi bir olay geldiğinde temel yaşam desteğini sağlamalarını öğreteceğiz. Daha sonrasında ambulans gelesiye kadar yapması gerekenler neler, ne gibi ilk müdahaleler yapılabilir. Kişinin hayatta kalabilmesi için ne müdahaleler yapılır, bunları anlatacağız" dedi.

Kadınların aile içi iletişimde de güçlenmesini sağlamayı hedeflediklerini söyleyen MCBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeyda Yıldırım "Aile içi iletişim bizim için çok önemli bir konu çünkü aile toplumun temel yapı taşı. Biz tüm iletişim dinamiklerimizi bu ailenin içerisinde öğreniyoruz. Temelini buradan alıyoruz, buradan iletişimi doğru bir şekilde öğrenirsek bunu hayatımıza aktarabiliyoruz ve toplumsal yaşamımıza baktığımızda aslında sorunlarımızın önemli bir kısmının iletişim çatışmalarını doğru çözememeyle ilişkili olduğunu görüyoruz. Bugün burada bu köyün sakinleriyle aile içi iletişimi konuşuyor olacağız." ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımız bu projeyle birlikte bilinçleniyor"

Projeye kendi mahallesinin de dahil edilmesinden memnuniyet duyan Davutlar Mahalle Muhtarı Fatih Çalgın "İlk yardım çok önemli, mahalle halkımız kadınlarımız bu projeyle birlikte bilinçleniyor. Görüyoruz, başımıza geliyor, boğazına bir şey kaçıyor. Kadınlarımız bilinçli olmadığında maalesef evlatlarımızı bile kaybedebiliriz. O yüzden ilk yardım bizim için çok önem arz ediyor. Bu programın da mahallemizde olmasından dolayı gurur duyuyorum, emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.