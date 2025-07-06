Edirne’de devam eden 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlık yarı finalistleri belli oldu.

Edirne’de Sarayiçi Er Meydanı’nda yapılan çeyrek final müsabakalarında rakiplerini mağlup eden başpehlivanlar yarı finale yükseldi. Çeyrek final öncesi başpehlivanlar, kura çekiminin ardından peşrev yaparak dualı çayıra çıktı. Tribünleri dolduran güreşseverlerin heyecanla takip ettiği karşılaşmalar kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Çeyrek finalde Orhan Okulu, Erkan Taş’ı yenerek yarı finale adını yazdırdı. Feyzullah Aktürk, İsmail Koç’u mağlup etti. Ali İhsan Batmaz, son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek’i yenerek sürprize imza attı. Enes Doğan ise İsmail Balaban’ı eleyerek yarı finalist oldu.