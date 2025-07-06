Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hafriyat kamyonu ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi Yavuzlar Caddesi Halep Caddesi kavşağında Sabri D. idaresindeki 55 AGM 613 plakalı hafriyat kamyonu ile Ömer Uyar idaresindeki 02 ADR 628 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ömer Uyar ile motosiklette bulunan Sadık Ahmet Kapucu yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Sadık Ahmet Kapucu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kapucu’nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.