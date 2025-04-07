Kırklareli’nde yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji’nin uyarılarının ardında Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor. Trafikte bazı araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekiyor. Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri bölgede küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklığının eksi 1 derece ölçüldüğü bölgelerde yağışın akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.