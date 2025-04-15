Kırklareli’nde zirai dondan etkilenen tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları başladı.

Geçtiğimiz hafta hava sıcaklığının sıfırın altında düşmesiyle bazı bölgelerde badem, ceviz, kiraz, üzüm, kanola başta olmak üzere birçok tarım ürünü zarar gördü.

Bunun üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. İl Müdürü Gökhan Karaca ve personeli bölgelerde zarar gören tarım alanlarında inceleme yaptı.

Karaca, hasar tespit çalışmalarının 5 ekip tarafından yapıldığını ifade ederek, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortası bulunan üreticilerden vakit kaybetmeden ihbarda bulunmalarını istedi.