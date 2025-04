Mevlana Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Kapsül Teknoloji Platformu, Sosyal İnovasyon Ajansı ve Konya Ticaret Odası Akıllı Teknolojiler Merkezi işbirliğinde "Agrotech 2025 Akıllı Tarım Teknolojileri Hackathon Yarışması" düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu’nda gerçekleştirilen, konaklama, yemek ikramları, ekipman ve mentorluk desteklerinin sağlandığı, 36 saat boyunca 11 proje takımının katıldığı yarışma programı ile Konya’nın tarımsal kapasitesine yönelik teknolojik çözüm arayışlarının teşvik edilmesi, bölgedeki genç girişimciliğin harekete geçirilmesi ve tarımda dijital dönüşümün yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kurum olarak düzenledikleri programın ardından değerlendirmelerde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı, "Bilgi ve teknolojiye dayalı yenilik ve dijital dönüşümün dünyanın her coğrafyasında ve her düzeyde kendini hissettirdiği bir dönemden geçmekteyiz. Sanayiden ticarete, lojistikten sağlığa, turizmden eğitime hemen hemen her alanda sosyo-ekonomik gelişmenin ve büyümenin arka planında temelde bu kavramların yattığı günümüzün su götürmez bir gerçeğidir. Dijital devrimin sunduğu sayısız fırsat ve kabiliyetin tarım sektöründe de oldukça geniş bir uygulama alanı bulduğu, tarım teknolojilerinde yaşanan dönüşüm üzerinden de kolayca takip edilebilmektedir. Akıllı tarım, hassas tarım ya da dijital tarım gibi kavramlarla tanımlanan tarımsal uygulamaların asıl hedefi ise, bitkisel ve hayvansal üretimde görülen birçok sorunun; sürdürülebilirlik ve çevreyi koruma bilinci çerçevesinde yeni dijital teknoloji ürünlerinin kullanımı ile çözülmesidir. Bu uygulamalar ile birlikte, sensörler, algılayıcılar, bulut tabanlı bilgi ve iletişim teknolojileri, yapay zeka ve makine öğrenimi, robotik otomasyon, IOT, insansız hava araçları, uydu esaslı konum ve yön belirleme sistemleri gibi sayısız donanım ve tekniğin, diğer alanlarda olduğu gibi, tarım ve hayvancılık alanında da her geçen gün kullanımı artmaktadır. Bu teknolojilerin kullanımının artmasıyla birlikte de; tarımsal üretimde verimlilik ve katma değerin arttığını, verimi düşürmeden tarımsal girdilerde ve enerji tüketiminde tasarrufun sağlandığını, çiftçilerin gelir düzeylerinin iyileştiğini, çevreye ve doğal kaynaklara verilen zararların azaltılarak iklim değişikliği ve kuraklık ile mücadeleye daha fazla katkı sunulduğunu hepimiz yakından takip ediyoruz. Gelecekte, tarımda yeni teknolojilerin geliştirilerek bunların kullanımının daha da yaygınlaştırılması tarımsal üretimde verimliliği artıracak, kaynakları daha etkin bir şekilde kullanmayı sağlayacak ve özellikle bölgemizde git gide daha da önemli bir önemli bir sorun haline gelen tarımın sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlayacaktır. Ajansımızın görev sahası olan Konya ve Karaman illerinin toprak ve su kaynaklarına bakıldığında, Konya Karaman Bölgesi’nin Türkiye’nin tarımsal faaliyetlerinin en yoğun yaşandığı coğrafyalardan birisi olması özelliği ile tarım konusunda diğer bölgelerden ayırt edici bir yapı sergilediği görülmektedir. Yaklaşık 50.000 km2’lik yüz ölçümüyle birçok Avrupa ülkesinden daha büyük alana sahip olan bölgenin önemli bir kısmını kırsal alanlar oluşturmakta ve bölge nüfusunun yüzde 30’u bu kırsal alanlarda yaşamaktadır. Bölge yüzölçümünün yarıya yakınını tarım alanları oluşturmakta ve bu alan ülkemizdeki toplam tarım alanlarının tek başına yaklaşık olarak yüzde 9’una karşılık gelmektedir. Toprak varlığı açısından bu denli kısmetli olan bölge su varlığı açısından aynı derecede şanslı değildir. Ülkemiz kullanılabilir su varlığının ancak yüzde 3’ü bölgemizde bulunmaktadır. Geniş arazi varlığına rağmen bu denli kısıtlı olan su varlığı, su kaynakları üzerinde baskıyı artırmakta ve tarımın sürdürülebilirliği noktasında önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu risk ise su kullanımında hassas davranmayı ve hassas tarım teknolojilerinden istifade etmeyi gerektirmektedir. Diğer taraftan tarımın en temel girdisi olan suyun yokluğu veya enerji giderleri nedeni ile ancak yüksek maliyetler ile elde edilebilir olması, bölgede tarımın ekonomik olarak rekabet gücünü zayıflatmaktadır. Bu da gübre, ilaç, yakıt gibi diğer girdilerde de optimizasyonu zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, bölgenin en önemli sektörlerinden birisi olan tarım sektörünün iklim akıllı, çevre açısından daha sürdürülebilir, üretim açısından daha verimli ve en nihayetinde bölgesel kalkınma açısından ulusal ve uluslararası ölçekte daha rekabetçi bir yapıya kavuşturulması için hassas tarım teknolojilerinin bölge tarımına entegre edilmesi son derece elzemdir. Tarımsal faaliyetler ile birlikte tarım makineleri üretiminde de bölgemizin ülkemizde ilk sırada yer alması; akıllı tarım teknolojilerinin geliştirilmesi ve buna dayalı mekanizasyonun imal edilmesi konuları ajansımızın önceliklerinden biri haline getirmiştir. Mevlana Kalkınma Ajansı olarak 2024 yılından bu yana girişimcilik çalışmalarımızı akıllı tarım teknolojilerine odakladık ve konuda ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile çok çeşitli faaliyetler yürütmekteyiz. Hackathon yarışmamızla da Kapsül Teknoloji Platformu, Sosyal İnovasyon Ajansı ve Konya Ticaret Odası Akıllı Teknolojiler Merkezi işbirliğinde tarım teknolojilerinde inovasyon odaklı girişimciliğin güçlendirilmesini, teknoloji tabanlı firmaların desteklenerek büyüme ve gelişmeye katkı sağlanmasını hedefledik. Düzenlenen bu proje fikri yarışmasının, tarım odaklı teknoloji girişimciliğinde elde edilecek bilgi, beceri ve yapabilme yeteneklerin tarım alanında girişimcilik faaliyetlerine temel teşkil etmesi ve çarpan etkisi oluşturarak yeni girişimcilik faaliyetlerine zemin oluşturması en büyük temennimizdir. Yarışma kapsamında bölgemizin ve ülkemizin tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik birbirinden değerli proje fikirlerinin çıkacağına olan inancımı özellikle ifade ederek, Hackathon’un düzenlenmesinde büyük katkı sunan Kapsül Teknoloji Platformu, Sosyal İnovasyon Ajansı ve Konya Ticaret Odası Akıllı Teknolojiler Merkezi’mize, jüri üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, yarışmanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aralarında sürdürülebilir tarım ve su yönetimi, derin su kuyuları için kontrol sistemleri, tarımsal istihdam, tarımsal e-ticaret programı, su israfının önlenmesi, tarımsal insansız hava aracı, mobil çiftçi asistanı programı, yapay zeka destekli tohum ekme sistemi, akıllı tarım platformu programı gibi birçok proje fikrinin yarıştığı Hackathon’un jüri üyeliklerini; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Bilecen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Teknolojileri ve Mekanizasyon Daire Başkanı Mustafa Gezici, KTO Karatay Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı ve AKİTEK Müdürü Dr. Saim Ervural, Konya Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanlığından Yusuf Akdemir, Farmlabs Tarım Teknolojileri ve Ar-Ge A.Ş. CEO’su Hasan İmge, SEOART A.Ş. Kurucusu Oktay Çomak yaptı. Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda; Ulak proje takımı birinciliği, Agrokontrol proje takımı ikinciliği, Kızılelma Teknoloji proje takımı ise üçüncülüğü elde etti. Ayrıca, Toprakplus ve Agroinnovators proje takımları da mansiyon ödülüne layık görüldü. Yarışmanın sonunda dereceye giren proje takımlarına çeşitli ödüller verildi.