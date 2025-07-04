Kırklareli’nde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından tescil edilen yerli ve milli buğday hasadı yapıldı.

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nce tescil edilen yerli ve milli buğday hasadı yapıldı. Hasat İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca’nın başkanlığında, Pehlivanköy Kaymakamı Yunus Emre Yıldız Koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Yerli ve milli tohumlara değinen İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yerli ve milli tohumların yaygınlaştırılması adına bu tür uygulamaların tarımsal üretim açısından büyük önem taşıdığını söyledi.