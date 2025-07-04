Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere Edirne’ye geldi. İpsala ilçesini ziyaret eden Erbaş, buradaki temaslarının ardından Edirne merkezde Eski Camii’nde Cuma namazını kıldırdı ve hutbe verdi.

Cuma hutbesinde son günlerde yaşanan gelişmelere değinen Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Leman dergisinde yayımlanan karikatüre tepki göstererek, "Kutsallarımıza yönelik saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi. Erbaş ayrıca, artan orman yangınlarına da dikkat çekerek, vatandaşları ormanlık alanlarda ateş yakmamaları konusunda uyardı. Erbaş, yetkililerin yaptığı uyarılara mutlaka uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Cuma namazının ardından Edirne Valiliği’ni ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından karşılandı. Valilik Anı Defteri’ni imzalayan Erbaş, daha sonra Vali Sezer’in makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyarete, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ve protokol üyeleri de katıldı.