Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü ile Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetler A.Ş. sahibi Taylan Şahin arasında yürütülen görüşmelerin ardından futbol şubesinin devir işlemleri resmen tamamlandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile Anadolu Spor Faaliyetler A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Ergün’ün yer aldığı toplantıda gerçekleştirilen devir işlemiyle birlikte, kulüp 2025-2026 futbol sezonundan itibaren profesyonel liglerde Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetler A.Ş. ismiyle mücadele edecek.

Gerçekleşen bu devrin, hem Eskişehir’de futbolun gelişimine katkı sağlaması hem de kurumsal yapının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı. Kulüp yetkilileri, yeni dönemde altyapıdan A takıma kadar güçlü bir organizasyonla Türk futboluna katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

"Sporu eğitimle bütünleştiren anlayışımızla her zaman sahada olmaya kararlıyız"

Futbol şubesinin devir işlemleri hakkında görüşlerini bildiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel şunları söyledi: "Bu devir işlemiyle Eskişehir’in köklü spor kültürüne katkı sunmayı ve şehrimizin futbol heyecanını daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz. Anadolu Üniversitesi olarak amatör branşlardaki sporcularımıza desteğimizi sürdürecek, genç yeteneklerin gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Sporu eğitimle bütünleştiren anlayışımızla her zaman sahada olmaya kararlıyız."