Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın suç uydurma ve iftira suçundan yargılandığı davaya devam edildi. Mahkemede Köksal’ın şahit olarak gösterdiği belediye başkan yardımcısı makam odasında böcek bulmadığını, bulunduğu öne sürülen böceği teslim aldığı iddia edilen YÜNTAŞ Genel Müdürü ise herhangi bir cihaz almadığını söyledi.

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın 2024 yılı Nisan ayında bazı medya organlarına verdiği demeçlerde ‘makam odasında gizli kamera ile dinleme cihazları bulunduğu’ şeklindeki açıklamaları üzerine dönemin AK Parti İl Başkanı Hüseyin Menteş’in şikayeti sonrası ‘suç uydurma (kamuya yönelik) ve iftira (Hüseyin Menteş’e yönelik)’ suçlamalarıyla Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın bugün görülen ikinci duruşmasında Başkan Köksal’ın ilk duruşmada ’böcek diye adlandırılan dinleme cihazını bulduğunu söylediği Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız ve böcek olduğunu tespit ettiğini belirttiği YÜNTAŞ Genel Müdürü Kemal Doğan dinlendi.

Belediye başkan yardımcısı tutanağı okumadan imzaladığını söyledi

Mahkemede ilk olarak dinlenen tanık Ömer Yıldız oldu. Yıldız, beyanında göreve geldikten sonra kendilerini ziyarete gelen herkesin ’dikkat edin dinleme cihazı olabilir’ diye kendilerine sürekli telkinde bulunulduğunu söyledi. Yıldız, "Tadilat yapılan odada ses ve görüntü alan cihazlara benzer, şüphelendiğim cihazlar gördüm. Kemal Dogan’ı aradım, durumu söyledim, o da geldi cihazlara baktı ve ’olabilir’ dedi. Ben de bunun üzerine Köksal’ı arayıp bilgi verdim. Güvenlik şirketinin odada yaptığı aramadan bilgim vardı ama sonucundan bilgim yoktu. Bulunan cihazları Kemal’e verdim" dedi.

Mahkeme hakiminin ’Polis tutanağında bulunan cihazları belediye başkanına verdiğim yönünde ibare var bununla ilgili ne söyleyeceksin?’ sorusuna ise Yıldız, "Savcılıktaki ifadem esastır, polislerin tuttuğu tutanağı okumadan imzaladım" dedi.

Köksal’ın cihazları aldığını iddia ettiği genel müdür olayı yalanladı

Davanın bir diğer tanığı Kemal Doğan ise mahkemede verdiği ifadede, "Ben odaya gittiğimde Ömer bana yerde cihaz parçaları gösterdi, ’Bunlar ne, böcek olabilir mi?’ dedi. Ben de ’Böcek de olur her şey de olur’ dedim. Daha sonra güvenlik şirketi ile görüştük ve onlar geldi arama yaptılar. Ben kimseden herhangi bir materyal ya da bir şey almadım" şeklinde konuştu.

Her iki tanık da bulunduğu iddia edilen dinleme cihazlarına dokunmadıklarını söyledi

Mahkeme savcısının ’Bulunan cihazların akıbeti ne oldu?’ sorusuna ise her iki tanık da ’Dokunmadık’ yanıtını verdi. Ardından mütalasını açıklayan savcı, Köksal’ın suç uydurma ve iftira suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Bunun üzerine mahkeme hakimi, karar için duruşmayı 2 Eylül tarihine erteledi.