Kırklareli’nde polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 1-8 Ekim tarihleri arasında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler 13 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilere yönelik yapılan 1 gram bonzai, 9,83 gram kubar, 154 gram metamfetamin, tabanca, 2 tüfek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 150 lira ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.