Ramazan ayı bu gece kılınan ilk teravih namazıyla başladı, Kırklareli’nde vatandaşlar camileri doldurdu.

On bir ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte yurt genelinde olduğu gibi Kırklareli’nde de ilk teravih namazı kılındı. Kırklarelililer Ramazan ayının ilk teravih namazı için camileri doldurdu. Özelikle Hızırbey camisine akın eden vatandaşlar, yatsı namazı ardından teravih namazını eda etti. Camideki manevi atmosferi tatmak isteyenler arasında minikler de yer aldı. 7’den 70’e birçok vatandaşın doldurduğu camiler huzur dolu görüntüleri ortaya çıkardı.

Öte yandan namaz öncesi İl Müftüsü Yusuf Eviş vaaz verdi.