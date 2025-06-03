Kırklareli’nde kedi ve köpeklere kuduz aşısı yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan aşılama programı çerçevesinde Kırklareli’nde de evcil hayvanlara kuduz aşılaması yapılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri merkez ve köylerde bulunan kedi ve köpek gibi evcil hayvanları kuduz aşılarını uyguluyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca her yıl uygulanan Kuduz Aşılama Programı kapsamındaki aşılama çalışmalarının teknik personelce düzenli olarak gerçekleştirildiği bildirildi.