Odunpazarı Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını eğitime verdiği destekle sürdürüyor. Belediye, Emek Gençlik Merkezi’nde açılacak olan 8. Sınıf LGS Hazırlık Atölyesi, sınavlara hazırlanan öğrenciler için önemli bir fırsat sunuyor. Üstelik tamamen ücretsiz.

Kazım Kurt başkanlığında halkçı belediyecilik anlayışını merkeze alan Odunpazarı Belediyesi, her çocuğun nitelikli eğitim hakkına sahip olması gerektiği inancıyla bu projeyi hayata geçiriyor. Belediye, sınav kaygısı taşıyan öğrencilerin yükünü hafifletmeyi ve onlara destek olmayı amaçlıyor. Başvurular, 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.

Eğitimler, Emek Mahallesi’nde bulunan Emek Gençlik Merkezi’nin 2. katında gerçekleştirilecek. Atölye çalışmaları; öğrencilerin LGS’de karşılaşacağı Matematik, Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Fen Bilgisi derslerini kapsıyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından yürütülecek bu derslerle, öğrencilerin hem bilgi düzeyi artırılacak hem de sınav pratiği geliştirilecek.

Kapsayıcı bir eğitim politikası izleyen belediye, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının bu tür hizmetlerden eşit şekilde yararlanabilmesini sağlıyor. Kontenjanların sınırlı olması nedeniyle, ilgilenen ailelerin en kısa sürede kayıt yaptırması gerekiyor.

Eğitimden kültüre kadar pek çok alanda çalışmalar yürüten Odunpazarı Belediyesi, bu projesiyle bir kez daha "Her Mahalleye Eşit Hizmet" ilkesiyle hareket ettiğini gösteriyor.