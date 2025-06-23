Kırklareli’nde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince devam eden arpa ve buğday hasatları kontrol ediliyor.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrollerde, dane kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda biçerdöverin hasat ettiği buğday ve hasat sırasında oluşabilecek muhtemel yangınlara karşı alınan tedbirleri inceliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kontrollerin devam edeceği belirtilerek hasat sırasında talimatlara uymayan biçerdöver sahipleri ve operatörlerine cezai işlem uygulanacağını bildirildi.