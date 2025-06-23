Türkiye’nin en temiz körfezlerinden Saros, Bulgaristan, Yunanistan ve Avrupa’dan gelen gurbetçilerin gözdesi oldu. Yerli turistlerden çok komşu ülkeler ve gurbetçiler bölgeyi tercih ediyor.

Türkiye’nin en temiz denizlerinden biri olarak bilinen Saros Körfezi, her yıl Bulgaristan, Yunanistan ve Avrupa’dan gelen misafirlerin akınına uğruyor. Bölgeyi tercih eden komşu ülke vatandaşları, körfezin temizliğini ve doğallığına hayran kaldıklarını belirtiyor. Bölge esnafı ve tatilciler, Saros Körfezi’nin temiz denizi, uygun fiyatlı tatil imkânı ve sakinliğiyle önümüzdeki yıllarda daha da popüler hale geleceğini belirtti.

Bölgedeki işletmeciler, Saros Körfezi’nin dünyanın en temiz ikinci körfezi olduğunu vurgulayarak, özellikle Bulgar ve Yunan turistlerin Saros’u çok iyi tanıdığını ve sık sık tercih ettiğini ifade etti.

"Hem ekonomik hem de temiz bir tatil yapıyorlar"

İşletmeci Mustafa Altunhan, Saros Körfezi’nin bölgenin cazibesini haline geldiğini belirterek, "Saros Körfezi Türkiye’nin en temiz denizlerinden biri. Dünyanın en temiz ikinci körfezi olduğu için, Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelen misafirlerimiz bizden daha iyi biliyor ve çok tercih ediyorlar. Sabah sekizde geliyorlar, akşam sekiz, hatta on birde yemeklerini yiyip dönüyorlar. Hem ekonomik hem de temiz bir tatil yapıyorlar" dedi.

Berlin’den Saros’a tatile gelen gurbetçi Hüseyin Semih Aksoy ise, "Diğer tatil bölgeleri fiyat ve kalabalık açısından çok yoğun. Saros hem uygun fiyatlı hem de daha temiz. Almanya ve Fransa’dan gelen gurbetçiler son dönemde burayı çok tercih ediyor" dedi.

Gurbetçi Dilay Aksoy, Berlin’den tatil için Edirne’de bulunduklarını ifade ederek, "Almanya’dan geldik ama buranın denizi İzmir’i solladı. Kumlu, taş ve kestane yok. Bu yüzden burayı seçtik, çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.