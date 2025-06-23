Bulgaristan’dan doğup Edirne’den geçerek Meriç Nehri ile birleşen Tunca Nehri, son yılların en büyük kuraklığını yaşıyor. Bulgaristan topraklarında 18 barajı besleyen ve Edirne’de tarım arazilerinin can damarı olan Tunca Nehri’nde su seviyesi dip seviyelere indi.

Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, nehrin su debisi saniyede 5 metreküp olarak ölçüldü. Nehrin kent merkezinden geçen bölümünde ise nehir tabanı tamamen görülür hale gelirken, çamur ve balçıkla kaplanan alan, sıcak havalarda sivrisineklerin üreme alanı haline geliyor. Ayrıca, kuraklık nedeniyle nehirdeki kirliliğin artığı görüldü.

Nehir kenarında işletmesi bulunan Selahattin Kaya, son yıllarda böyle bir kuraklık yaşanmadığını belirterek, yetkililerden çözüm istedi.

Kaya, daha önce Meriç Nehri’nden Tunca’ya bağlantı kanalı açıldığını, bunun nehrin debisine katkı sağladığını ancak kapatılan bu kanalın yeniden aktif hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Nehirdeki kuraklığın sivrisinek popülasyonunu artırdığını ve kötü kokulara sebep olduğunu da sözlerine ekledi.

Öte yandan, üretici Nihat Çelik, yaşanan kuraklığın düşündürücü olduğunu belirterek tarımsal sulamada sıkıntı yaşanabileceğini söyledi.

Bir diğer üretici Ayhan İpek ise nehirdeki su seviyesinin son derece düşük olduğunu ve bu durumun bölgedeki üreticiyi olumsuz etkilediğini dile getirdi.