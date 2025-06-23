Mardin’in Savur ilçesi Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesi bünyesinde Gebe Okulu hizmete başladı.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hizmete giren Gebe Okulunun anne ve anne adaylarına yönelik gebelik takibinden doğuma, yeni doğan bakımından emzirme danışmanlığına kadar pek çok alanda eğitim ve danışmanlık hizmeti sunacağı belirtildi. Anne adaylarının doğum sürecine daha bilinçli şekilde hazırlanmasını amaçlayan okulda, uzman ebeler eşliğinde bilgilendirme ve destek sağlanırken; tansiyon, boy-kilo ölçümleri, normal doğum süreci, ilaç dışı ağrı yönetimi gibi takipler de gerçekleştiriliyor. Ayrıca anne adaylarının doğum ekibiyle önceden tanışması da mümkün hale geliyor.

Savur Prof. Dr. Aziz Sancar Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Oğuz Çelik, "Gebe Okulu ile sağlıklı bir gebelik ve güvenli bir doğum süreci hedefliyoruz. Tüm anne ve anne adaylarını bu hizmetten yararlanmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Hasan Timurağaoğlu hastaneyi ziyaret ederek Gebe Okulunda incelemelerde bulundu. Yavuz ve Timurağaoğlu, okulun açılmasında emeği geçen hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarına teşekkür belgesi takdim etti.