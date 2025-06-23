Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "Flebolojide Gri Alanlar" konulu konferansta tıp dünyasındaki kalp ve damar alanındaki bilim insanları bir araya geldi.

Toplantıda konuşan ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Karahan, üniversitenin bilim ve tıp alanında yapılan yeniliklere ve desteklere her zaman açık olduğunu söyledi. Toplardamar hastalıklarının teşhis ve tedavisinde karşılaşılan gri alanların masaya yatırıldığı konferans üç oturum halinde düzenlendi. Katılımcılar; venöz yetmezlikte medikal ve cerrahi tedavi yaklaşımlarına kadar birçok konuda sunumlar gerçekleştirdi. Programın devamında güncel girişimsel yöntemlere kadar damar hastalıklarında uygulanan çok sayıda tedavi yöntemi ele alındı. Bunun yanında hastanın yaşam kalitesini artırmak ve şişlikleri azaltmak amacıyla çeşitli yöntemlere kadar birçok alanda sunumlar yapıldı. Konferansın sonunda, fleboloji alanındaki bilimsel iş birliğinin güçlenmesi ve yeni tedavi yöntemlerinin yaygınlaşması adına bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını belirtildi. Etkinlik, katılımcılar arasında gerçekleşen soru-cevap ve tartışma oturumları ile sürdü. Konferans, belge takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Toplantıya, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Karahan, Fleboloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdal Aslım, Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Nevzat Erdil, kalp ve damar cerrahisi alanında önemli isimler katıldı.