Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" projesine katılan çiftin nikah şahidi Kırklareli Valisi Uğur Turan oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" projesi yürütülüyor. Projeden yararlanan çiftin düğün töreni gerçekleşti. Törende Vali Uğur Turan çiftin nikah şahidi oldu. Törende konuşan Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi" projesinden yaralanan çiftlere çeşitli eğitimler verildiğini ve 150 bin lira maddi destekte sağlandığını söyledi.

Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Turan, çiftlere sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.