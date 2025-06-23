Malatya’da bir evin atık su hattına düşen yavru kedi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hanımın Çiftliği Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evin atık su giderinden gelen sesleri duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmak için yaklaşık 1 saat süren titiz bir çalışma yürüttü.

Yoğun çabanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılan kedi, ekipler tarafından güvenli bir alana alındı. İkamet sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.