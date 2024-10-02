Kırklareli’nde 2024 yılı 4. Dönemi İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Uğur Turan başkanlığında yapıldı.

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde gerçekleşen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Turan, 29 kurum tarafından 429 projeden 131’inin tamamlandığını söyledi. Vali Turan, proje ve yatırımların toplam maliyetinin 39 milyar 845 milyon lira olduğunu belirterek yapılan en çok yatırımın 1 milyar 711 milyon 496 bin lira ile ulaştırma sektöründe ifade etti. Turan, toplamda 298 projenin devam ettiğini söyledi.

Toplantıda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.