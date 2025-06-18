Battalgazi Belediyesi tarafından Kırkgöz Sahil Parkı içerisine kazandırılan kır düğün salonu, gölet manzarası, doğayla iç içe atmosferi ve Malatya mutfağını yansıtan menüleriyle özel günler için Malatyalıların gözdesi haline geldi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Kırkgöz Sahil Parkı Kır Düğün Salonu, yaz döneminde düğün, nişan, kına ve sünnet gibi organizasyonlarda vatandaşların öncelikli tercihi oldu. Açık hava konseptiyle hizmet veren salon, 2 bin kişilik kapasitesi ve doğayla uyumlu mimarisiyle dikkat çekiyor.

Gölet manzarası, yürüyüş yolları ve yeşil dokusuyla şehrin nefes alan noktalarından biri olan Kırkgöz Sahil Parkı, huzurlu ve estetik bir ortam sunarken, belediye işletmesi olan kır düğün salonu uygun fiyat politikası ve yüksek hizmet kalitesiyle öne çıkıyor.

Malatya’ya özgü lezzetlerle donatılan menüde; etli pilav, kavurma, kağıt kebabı ve yöresel tatlılar gibi seçenekler sunulurken, davetlilere hem görsel hem damak zevki açısından zengin bir deneyim yaşatılıyor. Organizasyon hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0533 719 38 44 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabiliyor.

Kır düğün salonunun kentte kısa sürede yoğun ilgi gördüğünü belirten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Hemşehrilerimizin en özel anlarına doğayla iç içe, huzurlu bir atmosferde ev sahipliği yapmak istedik. Vatandaşlarımızdan aldığımız ilgi bizi memnun ediyor. Bu imkândan faydalanmak isteyen tüm Malatyalı çiftlerimizi Kırkgöz’e bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediyesi’nin hizmete sunduğu Kırkgöz Sahil Parkı Kır Düğün Salonu, doğayla uyumlu mimarisi, ferah yapısı ve şık düzenlemeleriyle Malatya’da açık hava organizasyonları için cazip bir alternatif oluşturuyor.