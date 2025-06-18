Birinci sınıf öğrencisi Eyüphan, yaralı tayı Nazlı için CİMER üzerinden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan destek talebinde bulundu.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan Kırsal Kurbağalık Mahallesi’nde ailesi tarımsal üretim yapan ilkokul 1’inci sınıf öğrencisi Eyüphan Acar, merada otladığı sırada kürek kemiğinde çıkık ve ayak kısmında küçük bir çatlak meydana gelen Nazlı isimli tayının tedavisi için CİMER kanalıyla Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı’dan yardım talebinde bulundu.

Eyüphan dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Merhaba İbrahim amca. Benim ismim Eyüphan Acar. 8 yaşındayım. Kayseri Pınarbaşı Kurbağalık köyünde yaşıyorum. Benim bir tayım var, adı Nazlı. Maalesef ayağı kırıldı, lütfen bana yardım edin. Nazlı’yı kaybetmek istemiyorum, tek umudum sizsiniz. Tedavisi için bana yardımcı olur musunuz? Lütfen atımın tedavisi için bana yardım edin. Saygılarımı sunarım."

Nazlı tedavi edildi

Bakan Yumaklı da Eyüphan Acar’ın talebinin kendisine iletilmesi üzerine, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine hayvanın tedavisi için gerekenlerin yapılması talimatını verdi. Eyüphan ve ailesiyle iletişime geçen İl ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü yetkilileri de Nazlı isimli tayı muayene ederek gereken tedaviyi uyguladı.

"Eyüphan’ın çağrısını hızla cevaplamış olduk"

Bakan Yumaklı, hayvanın sağlığına kavuşması üzerine Eyüphan’ı telefonla arayarak ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu. Bölgedeki bakanlık ekiplerinden de hayvanın sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Yumaklı, "Dün geceden itibaren tayla ilgilenen hem veteriner hekimi arkadaşlara hem de il ve ilçe müdürlüğümüzdeki arkadaşlara teşekkür ediyorum. Aynı zamanda tebrik de ediyorum. Eyüphan’ın çağrısını hızla cevaplamış olduk" diye konuştu.

Eyüphan Acar’a, kendisini Bakanlığın Pınarbaşı ilçesindeki fahri temsilcisi ilan ettiğini dile getiren Yumaklı, "Sen orada benzer şekilde problemli durumlar olursa bize bildir. Arkadaşlarımız oraya koşa koşa giderler" dedi. Eyüphan Acar’ın atını iyileştirdiği için kendisine teşekkür etmesi üzerine Bakan Yumaklı, "Ben de senin hassasiyetin için teşekkür ederim. Çok önemli başka bir şey daha var. Sen kime ulaşacağını hemen bilmişsin, yazmışsın. Bunlar çok önemli. Ben de teşekkür ederim CİMER’e yazdığın için. Ben kendim gelemedim ama arkadaşlarım geldi. İnşallah Kayseri’ye geldiğimde yüz yüze görüşürüz" karşılığını verdi.