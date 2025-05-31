Kırıkkale’de düzenlenen "Aileler Tanışıyor Şenliği ve Yörük Türkmen Şöleni", mehter marşları eşliğinde gerçekleşen temsili "Yörük göçü" yürüyüşü ve atlı gösterileriyle kültürel bir şölen havasında geçti.

Kırıkkale’de bu yıl 5.’si düzenlenen "Aileler Tanışıyor Şenliği ve Yörük Türkmen Şöleni", geleneksel kültürün yaşatıldığı renkli görüntülerle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Beylik Çayırı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, mehter takımı eşliğinde temsili "Yörük göçü" canlandırıldı. Atlı gösteriler ve seğmen oyunları izleyicilerden büyük alkış aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, geleneksel kıyafetler, halk oyunları ve kültürel etkinlikler öne çıktı.

Etkinlik alanında kurulan Yörük çadırları ve ekmek pişiren kadınlar, geçmişin izlerini günümüze taşıdı. Kızılay tarafından kurulan stantta vatandaşlara çorba ikram edildi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı şenlikte kültürel zenginlikler sergilendi; aileler de kaynaşma fırsatı buldu. Vatandaşlar, davul-zurna eşliğinde yöresel oyunlar oynayarak şenliğe renk kattı.

Vali Mehmet Makas, konuşmasında Yörük kültürünün Türk milletinin varlığını sürdürmesinde oynadığı role dikkat çekti. Vali Makas, "Toroslar’da bir Yörük çadırında duman tütüyorsa, bu, Türk milletinin varlığının daim olacağının bir resmidir. Bundan bizim hiçbir şüphemiz yok. Çünkü vatan, millet, ezan denildiği zaman şahadete giden milletin özünde, şu karşımda duran Yörük kültürü vardır. Allah sayınızı artırsın. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle belirttiği üzere, ‘Türkistan coğrafyası’ diyerek bunu tüm dünyaya nakşettik" dedi.

"Hep şu amaçla yürüdüler: Dünyaya İlâ-yı Kelimetullah’ı yayalım"

Türkistan’dan Anadolu’ya uzanan tarihi yolculuğa da değinerek, Hoca Ahmet Yesevî’nin talebeleri gibi İlâ-yı Kelimetullah gayesinin bugün de devam ettiğini belirten Vali Makas, şunları kaydetti:

"Türkistan coğrafyasından Hoca Ahmet Yesevî’nin talebeleri bu topraklara doğru göç ederken, hep şu amaçla yürüdüler: Dünyaya İlâ-yı Kelimetullah’ı yayalım, Allah ve Resulü’nü anlatalım, bununla beraber hoşgörüyü götürelim; o coğrafyalarda kan ve gözyaşı bitsin... Alperen dedelerimizin, Hoca Ahmet Yesevî’nin ve Oğuz Kağan’ın izinde yürüyeceğiz. Bizler de onların bize ödev olarak bıraktığı bu kutlu yolda, İlâ-yı Kelimetullah’ı yaymak adına sadece Anadolu coğrafyasında değil, tüm dünya coğrafyasında ve gönül ikliminde hakim olacağız ve dünyaya, dedemizin, ecdadımızın, ceddimizin yaptığı üzere nizam vereceğiz."

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal ise Yörük kültürünü yaşatmanın bir onur olduğunu belirterek, "Anadolu’nun mayasında olan bu kadim milletin en kıymetli evlatlarından biri olarak Yörük Türkü olmak bizim için büyük bir şereftir" ifadelerini kullandı. Dernekler ve STK’lara destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Önal, bu desteğin tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Yörük Türkmen Derneği Başkanı Çetin Özyün ise 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla düzenlenen "Geleneksel Aileler Tanışıyor" şenliğine katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özyün, "Köklerimize sahip çıkmak, Türk töresini, kardeşliği ve Türk aile yapısını yaşatmak adına; Cumhurbaşkanlığımız tarafından 2025 yılının ‘Aile Yılı’ ilan edilmesi münasebetiyle düzenlediğimiz ‘Geleneksel Aileler Tanışıyor’ şenliğine hoş geldiniz" diye konuştu.