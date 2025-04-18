Kırıkkale’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yahşihan ilçesi Kırıkkale-Ankara D200 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 71 ADF 804 plakalı Fiat otomobil ile O.D. yönetimindeki 71 ADV 390 plakalı Peugeot otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü O.D. ile yolcular T.D., B.A.D. ve E.D. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.