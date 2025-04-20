Kırıkkale’de son 24 saatte en fazla yağış, Yahşihan ilçesinin Kılıçlar köyünde metrekareye 8 kilogram olarak ölçüldü.

Kırıkkale’de 19-20 Nisan tarihlerinde gerçekleşen yağış miktarları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. En fazla yağış, Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde kaydedildi. Meteoroloji verilerine göre, Kılıçlar köyü metrekareye 8 kilogram ile en çok yağış alan bölge oldu. Merkez ilçe 5,8 kilogram yağış alırken, Delice ilçesine bağlı Taşyazı köyü 4,3 kilogram ile üçüncü sırada yer aldı. Yağışlar il genelinde farklılık gösterirken, bazı ilçelerde ise oldukça düşük seviyelerde gerçekleşti. En az yağış, Karakeçili ve Keskin ilçelerinde 0,6 kilogram olarak ölçüldü.