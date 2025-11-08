Kırıkkale’de hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan S.A. gözaltına alındı. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yapılan açıklamada, kamu düzeni ve huzurun sağlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğü bildirildi.