Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında koruyucu ailelerle aynı sofrada buluştu. Vali Makas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin hem sosyal hizmetlerde hem de savunma sanayisinde büyük bir hamle gerçekleştirdiğini belirterek, stratejik alanlara dokunan bu dönüşümün gurur verici olduğunu söyledi.

Kırıkkale Valisi Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Ramazan ayı dolayısıyla koruyucu ailelerle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar yemeği, iş insanı Adnan Duman’ın sponsorluğunda gerçekleştirildi. İftar programında konuşan Vali Makas, Türkiye’nin son 20-25 yılda kaydettiği gelişmelere dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen hizmetlerin önemine vurgu yapan Makas, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hayata geçirilen projelerin Türkiye’yi her alanda güçlü bir konuma taşıdığını ifade etti.

’Koruyucu Aile Hizmeti’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütüldüğünü belirten Makas, "Evlatlarımıza anne-baba sıcaklığında bir yuvada koruyucu ailelik yapmak, gönülden söylüyorum, sizin cennetiniz olur. Bu çocukları millî ve manevî değerlerle yetiştirmek en büyük hizmettir" dedi.

Savunma sanayiindeki gelişmelere de değinen Vali Makas, yerlilik oranının yüzde 80’lere ulaştığını belirtti. Bu başarıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlılığının büyük payı olduğunu vurgulayan Makas, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşlarından bir zatı muhteremin sözü var. Diyor ki: ‘Biz Sayın Cumhurbaşkanına şunu söyledik: Efendim, dünya küreselleşiyor, artık dünya büyük bir köy. Savunmaya ihtiyaç yok. Bu kaynakları altyapıya, sağlığa, eğitime yatıralım’ Dedikçe Sayın Cumhurbaşkanımız bize şöyle dermiş: ’Savunma sanayimiz bizim vazgeçilmezimizdir. Yerlilik oranını yakalayalım.’ Bizi bu yönde yönlendirirdi. Cumhurbaşkanımız bizim dediğimizi dinlemezdi. 20 yıl sonra, Sayın Cumhurbaşkanımızın ne kadar haklı olduğunu ben anladım’ diyor o kişi" ifadelerini kullandı.

Vali Mehmet Makas, Türkiye’nin hem sosyal hizmetlerde hem de stratejik alanlarda büyük bir dönüşüm yaşadığını belirterek, bu başarıların ardında güçlü bir irade, millet desteği ve kararlı bir liderliğin bulunduğunu kaydetti. Program sonunda koruyucu aile sistemine gönül veren vatandaşlara teşekkür eden Vali Makas ve eşi Elif Makas, çocuklarla da yakından ilgilendi.