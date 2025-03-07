Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlar ve çocuklar için şehir içi toplu taşımanın ücretsiz olduğunu duyurdu.

Kırıkkale Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara ve çocuklara özel bir uygulama başlattı. Belediye Başkanı Ahmet Önal, 8 Mart Cumartesi günü belediyeye ait tüm toplu taşıma araçlarının kadınlar ve yanlarında bulunan çocuklar için ücretsiz olacağını duyurdu.

Başkan Önal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kadınların toplumsal yaşamda daha fazla yer almasını teşvik eden çalışmaların süreceğini vurgulayarak, "Kadınlarımız, toplumumuzun temel taşıdır. Onların hayatını kolaylaştırmak ve bu özel günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına şehir içi toplu taşıma hizmetimizi 8 Mart’ta ücretsiz hale getirdik. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde kadınların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.