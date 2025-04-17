Hatay Büyükşehir Belediyesi, Kırıkhan Yeni Sanayi sitesinde 2 caddede asfalt serimi gerçekleştirdi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), ulaşım sorunlarını çözmek ve trafik akışını daha güvenli hale getirmek amacıyla projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

HBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı il genelinde trafik akışını ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek, vatandaşların ulaşımda aksaklık yaşayabileceği noktalarda yol yapım, genişletme, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ekipleri, Kırıkhan Yeni Sanayi Sitesi’nde altyapı çalışmalarının sona ermesinin ardından, Sanayi Sitesi içerisinde 2 caddede asfalt serim çalışmalarını tamamladı, site içerisindeki diğer caddelerde çalışmalar devam ediyor.

Yapılan çalışmadan dolayı memnuniyetini dile getiren Kırıkhan Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Ali Buğa ve esnaflar "Esnafımızın yıllardır kanayan yarası olan yolu yaparak sorunumuza çözüm getiren Büyükşehir belediyesine, başkanımız Mehmet Öntürk’e ve ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.