Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde inşa edilen 24 derslikli Jandarma Ortaokulu inşaatında sona gelindi.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay’da eğitim alt yapısı güçlendirilmeye devam ediyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi’nde yapımında sona yaklaşılan 24 derslikli Jandarma Ortaokulu inşaatı alanında incelemelerde bulundu. Eğitime yapılan yatırımların önemine dikkat çeken Vali Masatlı, tamamlanmak üzere olan okul binasının mevcut durumu hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Modern donatılarla inşa edilen okulun, tamamlandığında bölgedeki öğrenciler için nitelikli bir eğitim ortamı sunacağı vurgulandı.