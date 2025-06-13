Hatay’ın İskenderun ilçesinde sınav çağında çocuğu olan emniyet personeline "Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Yöntemleri" konulu seminer düzenlendi.

İskenderun ilçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, çocuğu lise ve üniversite sınavına girecek emniyet personellerine psikolojik destek sağlamak adına önemli bir çalışmaya öncülük etti. Psikolog ve Yaşam Koçu Melike İrem Dönmez tarafından çocuğu sınava girecek emniyet personellerine, "Sınav Kaygısıyla Başa Çıkma Yöntemleri" konulu seminer düzenlendi. Seminerde ebeveynler olarak çocuklara sınav öncesi ve sonrasında nasıl davranılması gerektiği konusunda faydalı bilgiler aktarıldı.