Yozgat’ın Yenifakılı ilçesi bu yıl ikincisi düzenlenen Kırgız Şenliği’ne ev sahipliği yaptı. Türk dünyasının önemli kültürel miraslarından biri olan Kırgız geleneklerinin tanıtıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Yenifakılı Kaymakamlığı ve Yenifakılı Belediyesi iş birliğiyle organize edilen şenlikte Kırgız müzikleri, halk oyunları, geleneksel kıyafetler ve yöresel yemekler büyük ilgi gördü. Ayrıca oba çadırları kurulup Kırgız kültürüne özgü el sanatları sergilendi. Okçuluk ve aşık oyunu gibi geleneksel oyunlar beğeniyle izlendi. Festivalde yer alan Leyla Atakan "Burada ikinci Kırgız Türkü Festivali yapıyoruz. Festivalde genelde kendi kültürümüze ait oyunlarımızı, yemeklerimizi tanıtmaktayız. Giydiğim yöresel kıyafette bütün motiflerimizin bir anlamı var. Genelde Manas Destanı’ndan söz edilir. Boynumdaki kolye sınsıla. Genelde gümüş takılar tercih ederiz, başımda da şapak var" şeklinde konuştu.

Etkinlikte Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu yer aldı.

"Türkiye’yi tanıtan birtakım faaliyetlere imza atmamız gerekiyor"

Prof.Dr. Zorlu yaptığı açıklamada "Türk dünyasının yani Anadolu’dan Orta Asya’ya Balkanlardan Kafkasya’ya kadar o geniş gönül coğrafyamızın bir ve bütün halinde geleceğe taşınabilmesinin en önemli ayaklarından bir tanesi de halklarımızın iç içe olması birbirlerini daha iyi tanımalarıdır. Bugün burada söylenen Kırgız türküleri esasında sadece Yozgat’ta değil, buradan Bişkek’e ve Tanrı Dağlarına uzanan o kadim birleştirici yönümüzün Manas ruhunun da hayata geçtiği bir an olarak karşımızda duruyor. Bizim bu etkinlikleri tüm ülke sathında gerçekleştirmeye ihtiyacımız var. Sadece burada değil o ülkelerde de inşallah Türkiye’yi tanıtan birtakım faaliyetlere imza atmamız gerekiyor. Bütün kurum ve kuruluşlarımızla şu anda Türkiye yüzyılında Türk dünyası yüzyılına odaklanmış durumdayız. Ak Parti bünyemizde kurulan Türk Devletleri İlişkiler Başkanlığı inşallah bu ilişkilerin daha da güçlenmesi anlamında çok yoğun bir faaliyet içerisinde önümüzdeki aylarda inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yeni birtakım faaliyetleri de gerçekleştirme imkanı bulacağız" ifadelerini kullandı.

"Türk Dünyasının birleşmesi birtakım çevreleri rahatsız ediyor"

Türkiye’nin içinde bulunduğu duruma dikkat çeken Zorlu, "Türk Dünyasının birleşmesi, güçlenmesi ve her alanda iş birliğini taçlandırması elbette birtakım dışarıdaki ve içerideki çevreleri de rahatsız ediyor. Çünkü bu birlikteliğin özellikle her sahada hayata geçiyor olması Türkiye’nin bölgesinde olan merkezi gücünü arttırıyor. Aslında bölgenin de barış ve huzuruna katkı sağlıyor. Bakınız bütün bu çalışmaları yürütürken Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla bu çalışmalar hayata geçerken ana muhalefet partisine bakıyorsunuz şaibeli birtakım kurultay iddialarıyla, birtakım çıkar ve rant hesaplarıyla oluşturdukları bu algıyı maalesef yanlış birtakım noktalara sürükleyerek yeni bir kamuoyu oluşturmanın çabasına giriyorlar. Bir bakıyorsunuz boykot çağrıları, bir bakıyorsunuz diğer tarafta kimi zaman sokağı adres gösteren sorumsuzluklar. Türkiye’nin tutarlı dış politikası ve milli yerli savunma sanayi hamlemizin geldiği bu nokta asla geri döndürülemez büyük bir yükselişin bize ipuçlarını veriyor. İnşallah milletimizin desteğiyle hep birlikte bugünkü bu gelişmeleri daha da ileri noktalara taşımanın gayreti içinde olacağız" dedi.

Yöresel oyunlar ve konserlerin ardından program sona erdi.