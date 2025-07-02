AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, “Kentimiz şu anda yaklaşık 30 milyar dolar ile Türkiye’nin en çok yatırım alan illerin başında gelmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Mersin’e büyük önem veriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta Mersin’e destek veriyor, STK’lar proje üretiyor, bizler de takipçisi oluyoruz. Mersin için kim bir çivi çaktıysa Allah ondan razı olsun” dedi.

Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) ve Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği’ni (MERYAD) ziyaret eden AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı; kente yapılan, yapımına devam edilen ve yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. Kıratlı’ya ziyarette AK Parti Mersin İl Yöneticisi Bekir Selvi, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Seyidhan Kartal, Kadın Kolları Başkanı Ayşenur Dölek ve ilçe yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. İlk olarak MESİAD’ı ziyaret eden Kıratlı, Başkan Adnan Gündoğdu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Başkan Gündoğdu, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiği Kıratlı’ya dernek faaliyetlerinden ve projelerinden bahsetti.

“MERSİN İÇİN, MERSİN’İN GELECEĞİ İÇİN HERKESLE DİYALOG HALİNDEYİZ”

MESİAD ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mersin’e ayrı bir önem verdiğini vurgulayan Kıratlı, “Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın Mersin’e verdiği önemin farkındayız ve çok iyi biliyoruz. Mersin’de herkesle diyalog halindeyiz. Mersin’e kimin bir faydası var, kimin bir yararı var ise onun yanındayız. Kişisel çıkarlar peşinde değiliz. Tek gayemiz Mersin. Buraya gelmeden önce Cemevi’ne uğradık. Başkanımız Hüseyin Kılavuz ile bir araya geldik. Mersin için daha fazla ne yapabiliriz onu konuştuk. Buradan açıkça belirteyim Mersin yararına olan her konuda herkesle konuşuyorum ve görüşüyorum. Ben diğer partilerin milletvekilleriyle de, belediye başkanlarıyla da sürekli görüşüyorum. Mersin’e daha fazla ne yapabiliriz onun derdindeyim. Doğup büyüdüğüm memleketime kim bir çivi çaktıysa Allah ondan razı olsun. Söz konusu Mersin olduğu zaman herkes siyaseti bir kenarı bırakmalı. Doğduğum ya da doyduğum Mersin için ne yapabilirim? Onun derdine düşmeli” dedi.

“MERSİN’DE 5 BİN KONUTLUK YENİ BİR PROJEYE BAŞLIYORUZ”

Mezitli’de yapımı tamamlanan ve hak sahiplerine teslim edilen TOKİ konutlarıyla ilgili konuşan Kıratlı, “Allah’a şükür söz verdiğimiz ne proje varsa birer birer hayata geçiriyoruz. Mersin’in bir evladı olarak bundan daha başka ne isteyebilirim? Bizlerin süresi bittikten sonra yaptığımız ya da vesile olduğumuz projeleri alıp götürmeyeceğiz. Hepsini Mersin’e kazandırmış olacağız. Mersin’de bugüne kadar 5 bin konutu hak sahiplerine teslim ettik. Buradan sizlerin aracılığıyla bir müjde daha vereyim. Mersin’e yeni bir 5 bin konutluk projeye başlıyoruz. Dar ve orta gelirli vatandaşlarımız refaha kavuşsun diye durmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mersin’in neredeyse tüm ilçelerinde tamamladığımız TOKİ konutlarında durmak bilmeden devam diyoruz. Ve yeniden 5 bin konutluk proje başlatıyoruz. 5 yıl önce Mezitli Esenbağlar’da yaptığımız konutlarda şuan insanlar bin 300 TL kira ödüyorlar. Mersin’de ev sahibi olmayan herkesi ev sahibi yapmayı amaçlıyoruz ” şeklinde konuştu.

“EN ÇOK YATIRIMI MERSİN ALIYOR”

Daha sonra MERYAD’ı ziyaret eden Kıratlı, Başkan Hasan Hüseyin İpek ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Burada yaptığı konuşmada Mersin’in Türkiye’de en çok yatırım alan il olduğunu dile getiren Kıratlı, “Buna en basit örnek verecek olursak Akkuyu Nükleer Santrali. Türkiye'nin tek kalemdeki en büyük yatırımı Akkuyu Nükleer Santrali’dir ve maliyeti 25 milyar dolardır. Yani Türkiye'nin elektriğinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak devasa bir tesistir ve şu anda 30 binin üzerinde çalışanı vardır. Devamında ise Çeşmeli-Taşucu otoyolu projesi gelmektedir. Mersin’in en önemli kanayan yaralarından biriydi. Özellikle yaz ve bayram dönemlerinde denize ulaşım noktasında muazzam bir trafik sıkışıklığı yaşıyorduk. Birtakım aksaklıklar yaşansa da projeye başladık. 20 milyar dolar civarında bir maliyetle şu anda fiziki tamamlanma oranı yüzde 50’nin üzerine çıkmış durumda. İnşallah o projeyi de belirtilen süreden önce tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Başta yerli turist olmak üzere Mersin’e daha fazla insan gelecek” diye konuştu.

“ÇUKUROVA HAVALİMANI 10 AYDA HEDEFİNE ULAŞTI”

Çukurova Havalimanı ile ilgili de konuşan Kıratlı, “Açıldığı günden bu yana Mersin’in gururu olmuş durumda. Avrupa’nın en güzel havalimanlarından birini Mersin’e kazandırdık. 10 aylık süreçte Mersin’in önemli markalarından biri oldu. Hedeflenen yolcu kapasitesine de henüz 10 aylık süreçte ulaştık. Yurtiçinde 8, yurtdışında 18 lokasyona uçuş gerçekleştiren havalimanımız kargo limanının da açılmasıyla birlikte Mersin ekonomisine katkı sunmaya da başladı. Havalimanımız yıllık 5,5 milyon yolcu kapasitesine 10 aylık süreçte ulaştı. Hatta Ortadoğu’da yaşanan savaş durumu olmasaydı hedeflenen yolcu sayısının çok daha üstünde bir sayı elde edilmiş olacaktı” ifadelerini kullandı.