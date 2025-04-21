Bilecik 2. Amatör Lig’de 2024-2025 sezonu heyecanı bugün oynanan maçlarla başlarken, Kınıkspor maçında tribünleri kadınlar doldurdu. Kınıkspor Başkanı dün tribünler dolduran tüm kadınlara teşekkür etti.

Bilecik 2. Amatör B Grubunun ilk haftasında dün Pazaryeri İlçe Stadı’nda Kınıkspor ile Güneşspor karşı karşıya geldi. Tribünlerde erkeklerden çok kadınların yer aldığı müsabakada Kınıkspor’un 4-2 mağlup etti.

Kınıkspor İsmail Korkut Bilecik 2. Amatör Lig’de 2024-2025 sezonuna iyi bir başlangıç yaptıklarını anlatarak, "Dün oynana müsabakada kendi evimizde Güneşspor’u 4-2 yendik. 3 puandan daha çok tribünler dolduran kadınlar bizleri çok sevindirdi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederek, her hafta maçlarımıza davet ediyorum" dedi.

Günün bir diğer karşılaşmasında Kandillispor ile Bozüyükspor karşı karşıya gelirken, mücadele Bozüyükspor’un 3-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.