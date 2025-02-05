Kınık Belediyespor U12, ligin ilk maçında Aliağa Körfezspor ile 2-2 berabere kaldı.

Kınık Belediyespor’un altyapısı olan U12, Aliağa Körfezspor ile karşı karşıya geldi. Soğuk ve yağışlı bir havada oynanan karşılaşmada Kınık ekibi iki kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve 2-2’lik beraberlikle sahadan ayrıldı. Böylece Kınık ekibi, sezona beraberlikle başlamış oldu. Kınık Belediyespor U12 takımının gollerini ise Nuri Sucu ve Çağatay Çetin kaydetti.

Kınık Belediyespor’un altyapısındaki diğer takımlar da ligdeki mücadelelerine devam ediyor. U11 takımı, gelecek hafta Pazartesi günü saat 18.00’de Bergama’da İzmir Çoruhlu FK ile karşılaşacak.