Kındılçeşme’nin kiralanması talebi oy birliğiyle kabul edildi

Kemer Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Kındılçeşme’nin Belediye tarafından işletilmesi için kiralama talebinde bulunulmasına meclis üyelerinin oy birliği ile karar verildi. Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantı öncesi Başkan Topaloğlu, meclisi Kemer gündemi ile ilgili bilgilendirdi.

“Kimse bize şehitlik ve gaziliği anlatmasın”

Kemer Belediyesi’nin şehit ailesine tahsis ettiği yer ile ilgili konuşan Başkan Topaloğlu, şunları söyledi:

“Evrakları göstererek, bir protokol yapılmadığını daha önce belgeleriyle anlatmıştım. Belediye meclisinin 25 yılı geçmemek kaydıyla tahsis edebileceğini anlattık. Belediyenin en büyük yetkili organı meclis ve sonra encümen gelir. Başkan Bey’in görevi meclis ve encümenin aldığı kararları uygulamaktır diye söyledim. ‘Devlette devamlılık esastır’ diye bir kural vardır. Sonuçta bizden önceki arkadaşların aldığı meclis kararlarını kanuna uygunsa savunmak zorundayız. Ama ne yazık ki tribüne oynamak uğruna yok ‘Şehit ailesi gitti’, yok ‘Şehit ailesi mağdur oldu’ denildi. Alınan meclis kararını tekrar okuyorum. Kararda, ’Şehit Emniyet Müdürü Uğur Görkem’in geride kalan eş ve çocukları tarafından kullanılmak üzere’ diye devam ediyor. Ne yaptılar? Kiraya verdiler. Burada oturan aile düzgün bir aile. Peki burada oturan aile yasa dışı örgüt üyesi veya yasa dışı işler yapan biri olsaydı biz emniyete ne diyecektik. Onlar da bize ‘Sen eş ve çocukları için verdin takibini sen yapacaksın’ diyecekti. Koskoca Kemer Belediyesi ne anlatacaktı? Hiç bunları düşünmeden ilçe başkanları şehit ailesine saygısızlık diye yazdı çizdi. 19 meclis üyesi içinde 4’ü hariç siz bu dünyaya gelmeden önce Necati Hoca şehitliği ve gaziliği ders olarak okutuyordu. Kimse bize şehitlik ve gaziliği anlatmasın. Onlar sadece tribüne oynuyor. Kanun burada, nizam burada. Herkes haddini bilecek. Kemer halkı 40 yıldır Necati Hoca’yı tanıyor ve herkes bilir. Biz ilk önce aldığımız karara saygı duyacağız. Kararı almışsın ama kiraya verebilir denmemiş” dedi.

"Arıtmalar ruhsata tabi değil"

Başkan Topaloğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çamyuva Atıksu Arıtma Tesisi ile ilgili de şunları söyledi:

"Geçenlerde yine söyledim. Arıtma bu memlekete lazım mı lazım. Ama yeri orası değildi dedim. Bize zaten bir şey sormuyorlar. Arıtmanın olduğu yerde iki tane tapu var ve ikisi de ormana ait. Kemer Belediyesi ile bir alakası yok dedim. Ama nedense ‘belediyenin yeri vardı verdiler’ dediler. ‘Arıtmaya ne diye ruhsat verdiler’ dediler. Arıtmalar kamu yararı olduğu için ruhsata tabi değildir. TBMM bu kanunu çıkarmış. Biz de bunları uygulamak zorundayız. Burada yapılan arıtmada ne Kemer Belediyesi’nin ne de bir başkasının imzası da yoktur parafı da yoktur. Belge olmadan konuşmam. Yer ormanın ve orman Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis etmiş. Konunun hepsi budur.”

Gündemin üçüncü maddesinde Kemer Belediyesi’nin 2024 ve 2025 yılları içerisinde katılım sağlayacağı yurt içi ve yurt dışı turizm seyahat fuarlarının belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Kındılçeşme’nin kiralanması talebi oy birliğiyle kabul edildi

Toplantıda Kemer Belediyesi’nde çalışan kadrolu işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde belediyeyi temsil ederek İşveren Sendikasına üyelik işlemlerini yapmak üzere Belediye Başkanı Necati Topaloğlu’na yetki verilmesine dair kararın alınması oy çokluğu ile Kemer Belediyesi sınırları içerisinde Milli Park sınırında bulunan 1370 nolu parselin (Kındılçeşme Günübirlik Kamp Alanı) kamu yararına kullanılmak üzere Kemer Belediyesi adına kiralama yapılması oy birliği ile kabul edildi. Kemer Turizmci ve İş İnsanları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez ile Kemer Yeni Mahalle Muhtarı Münevver Erkal, Kındılçeşme’nin halka kazandırılması ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

Gündemin altıncı maddesinde, Kemer Belediye Meclisi tarafından 2011 yılında 39 sayılı Meclis Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Zabıta Talimatnamesinde yeniden yapılan değişiklikler sonrasında hazırlanan Zabıta Emir ve Yasakları Yönetmeliği taslağının görüşülmesi oy birliği ile kabul edilirken yedinci maddesinde tasarrufu Kemer Belediyesi’ne ait Kemer Yeni Mahalle 116 ada ile Karapınar Deresi arasındaki park alanında (Kuğulu Park) bulunan taşınmazların ihaleye çıkarılması ve kira süresinin belirlenmesi oy birliği ile onaylandı.

Gündemin sekizinci maddesinde, tasarrufu Kemer Belediyesi’ne ait Çamyuva Mahallesi 120 ada ile 200/1-201/1 ada arasında bulunan alanın plan hükümlerine göre ihale yolu ile kiraya verilmesi ve kira süresinin belirlenmesi konusu oy birliği ile hem Plan ve Bütçe Komisyonu’na hem de İmar Komisyonu’na sevk edildi.

Gündemin dokuzuncu maddesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/g maddesi gereğince, Martı Otel İşletmeleri A.Ş.’nin Kreş yapımı ile ilgili Kemer Belediyesi’ne yapacak olduğu şartlı bağışın görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Başkan Topaloğlu, kreşin yapımını üstelenen Halit Narin’e teşekkür ettiğini söyledi.

Meclisin onuncu maddesi 2025 Mali Yılı Bütçe Tasarısının görüşülmesi ile on birinci maddesi olan 2025 Mali Yılı Gelir Tarifesinin yeniden belirlenmesi konuları oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilirken, yine 18 Ekim’de saat 14.30’da konu ile ilgili ikinci oturumun yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 12’nci maddesinde, Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu’nun kurucu temsilcisi Ercan Mert’in istifa etmesi nedeniyle Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu sorumlusu Suat Göv’ün kurucu temsilci olarak görevlendirilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.