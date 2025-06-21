Bursa’nın İnegöl ilçesinde YKS’ye girecek olan öğrenciler ter döktü. Kimliğini yolda düşüren gencin imdadına Yunus polis ekipleri yetişirken, başka bir aday son dakikada girdiği okula kimliğini unuttuğu için alınmadı. O anlar kameraya yansıdı.

YKS adayı İlayda Pehlivan, sınav merkezi olan Küçükçalık Anadolu lisesine giderken yolda kimliğini düşürdü. Heyecanlı genç kız, okul önündeki Yunus polis ekiplerinden yardım istedi. Yunus ekiplerinin motosikletine bindirilen genç, yeni kimlik çıkarmak için Nüfus Müdürlüğüne götürüldü. O sırada bir vatandaş yolda bulduğu kimliği, okul görevlisine teslim etti. Yapılan incelemede kimliğin genç kıza ait olduğu tespit edilince, telsiz yardımıyla Nüfus Müdürlüğünde olan polis ekiplerine haber verildi. Ekipler, genç kızı hızla ve dikkatli şekilde sınav merkezine getirdi. Genç kız sınav merkezine son dakikada yetişti.

Başka bir erkek öğrenci ise, sınav merkezine son dakikada koşarak yetişti. Yapılan incelemede kimliğini unutan genç, merkezden çıkarıldı. Sınava geç kalan genç, umudunu yitirerek evinin yolunu tuttu.