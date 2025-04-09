Mersin’de bir çocuk, fırtına dolayısıyla binanın çatısından düşen fayansın kafasına isabet etmesinden son anda kurtuldu. Fayansın düştüğü otomobilde ise hasar oluştu.

Meteorolojinin uyarı yaptığı Mersin’de öğle saatlerinde başlayan ve saatteki hızı zaman zaman 33 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, şiddetli rüzgar kentteki ağaçlara ve tabelalara da zarar verdi. Fırtına dolayısıyla merkez Toroslar ilçesindeki Cumhuriyet Konaklarında bir binanın çatısından düşen fayans, az kalsın o sırada elinde ekmek poşetiyle evine dönen küçük yaştaki bir çocuğun kafasına isabet ediyordu. Çocuk kılpayı kurutulurken, fayansın isabet ettiği park halindeki otomobilde ise küçük çapta hasar meydana geldi. O anlar ise yakında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Neye uğradığını şaşıran çocuk daha sonra evine gitti.

Öte yandan merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki bir reklam tabelası da fırtınadan dolayı devrilirken, bazı bölgelerdeki ağaçların da zarar gördüğü bildirildi.