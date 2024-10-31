Elazığ’da balık sezonunun açılmasıyla birlikte vatandaşlar, en lezzetli ve yağlı döneminde olmasından dolayı palamudu tercih ediyor. Türkiye’de sadece Elazığ’da kilo ile satılan palamut, 180 liradan alıcı buluyor.

Elazığ’da balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlardaki balık çeşitleri de artmaya başladı. Havaların sıcak olmasından dolayı tezgahlarda bol balık çeşit olmamasına rağmen vatandaşların balığa olan rağbeti sürüyor. Balıkçılara gelen vatandaşların en çok tercih ettiği ürünlerin başında ise palamut balığı yer aldı. Vatandaşlar palamut balığının yanı sıra Elazığ’ın göl balık çeşitleri olan alabalık, sazan ve somon balığını da tercih ediyor. Türkiye’de sadece Elazığ’da kilo ile satılan palamut, yoğun ilgi görüyor.

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte çeşitliliğin arttığını belirten balıkçı Ramazan Erdoğan, “Sezonun en çok tercih edilen balık türü şu anda Karadeniz palamudu. Şu an Karadeniz palamudu en lezzetli ve yağlı zamanındadır. Onun yanında hamsi çeşidimiz de artık yavaş yavaş gelmeye başladı. Fiyat olarak yüksekten geldi ama artık yavaş yavaş düşmeye başladı. Müşterilerin isteği var fakat halen bizim istediğimiz düzeyde değil. Bunun sebebi de burada hava güneşli olduğu zaman vatandaşlar balığı çok hatırlamıyor. Yağmur başlarsa havalar da biraz daha soğursa çeşitlilik artacaktır. Hamsinin pahalı olmasının sebeplerinden birisi de palamudun bol olmasıdır. Palamut hamsi ile beslenen bir balık çeşidi olduğu için tam sezonudur. Palamudun yanında Elazığ’ın sazan, alabalık ve somon balığımız en fazla ilgi gören balık çeşitleri arasındadır. Fiyatları günümüz şartlarına göre endekslersek aşırı bir pahalılık yok. 1 kilogram balık ücreti ile 3 kişilik bir aile çok rahat doyabiliyor. Geçen seneye oranla fiyatlarda yüzde 20’lik bir artış var. Diğer besin gruplarına göre balık fiyatları gayet normal. Bir kilo et parası ile 4-5 kilogram balık alabiliyorsunuz. Hava soğudukça balık çeşitleri daha fazla olacak bundan dolayı da fiyatlarda düşüş olacaktır” dedi.